США планируют выделить около 45 млрд долларов Украине и союзникам по НАТО

10:59 20 декабря Киев, Украина

В Конгресс США внесли законопроект о госфинансировании на 2023 год, который, в частности, предусматривает выделение 44,9 млрд долларов помощи Украине и союзникам по НАТО

Об этом сообщает Reuters.



Агентство отмечает, что законопроект о государственном финансировании на 1,7 триллиона долларов, включает рекордные военные расходы, и превышает примерно 1,5 триллиона долларов, выделенных в предыдущем году.



В законопроект включено 44,9 млрд долларов дополнительной экстренной помощи Украине и союзникам по НАТО.



Как сообщает Reuters, на следующий год США примут рекордный оборонный бюджет, который составит 858 млрд долларов и превышает прошлогодний, составивший 740 млрд. долларов.



Лидеры Сената и Палаты представителей призваны принять законопроект и прислать его президенту Джо Байдену до конца недели, чтобы обеспечить отсутствие перерывов в деятельности правительства. Месяцами демократы и республиканцы спорили о том, сколько денег следует потратить на военные и невоенные программы.