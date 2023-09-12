США планируют укрепить Договор о нераспространении ядерного оружия

14:38 01 августа Киев, Украина





Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Государственного департамента Соединенные Штаты намерены укреплять Договор о нераспространении ядерного оружия , охватывающий глобальные вызовы, в том числе угрозу ядерным объектам Украины со стороны рф.Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Государственного департамента США

"Соединенные Штаты подтверждают приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия", — сообщается в документе, посвященном заседанию Подготовительного комитета ДНЯО в Вене.

При этом подчеркивается, что США настроены на сотрудничество со странами-участницами, чтобы обеспечить сбалансированный подход трех основ Договора:

нераспространение;

мирное использование ядерной энергии;

дальнейший прогресс в разоружении.

"Вызовы, с которыми мы сталкиваемся сегодня, являются ярким напоминанием того, почему ДНЯО является незаменимым и остается краеугольным камнем глобального режима нераспространения ядерного оружия. Увлечение Россией ядерных энергетических объектов Украины создает серьезные проблемы с ядерной безопасностью и подрывает право Украины на доступ к мирному использование ядерной энергии согласно Договору", - добавляется в заявлении.

Другие глобальные вызовы в этой сфере связаны с "быстрым и непрозрачным" наращиванием Китаем ядерного оружия, ядерной программой Ирана, а также усилиями КНДР по развитию ядерного арсенала.