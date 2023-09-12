США планируют укрепить Договор о нераспространении ядерного оружия

Соединенные Штаты намерены укреплять Договор о нераспространении ядерного оружия, охватывающий глобальные вызовы, в том числе угрозу ядерным объектам Украины со стороны рф.
Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Государственного департамента США.
Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Государственного департамента США.
При этом подчеркивается, что США настроены на сотрудничество со странами-участницами, чтобы обеспечить сбалансированный подход трех основ Договора:
- нераспространение;
- мирное использование ядерной энергии;
- дальнейший прогресс в разоружении.
Другие глобальные вызовы в этой сфере связаны с "быстрым и непрозрачным" наращиванием Китаем ядерного оружия, ядерной программой Ирана, а также усилиями КНДР по развитию ядерного арсенала.
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