США планируют перебазироваться с авиабазы “Инджирлик” в Турции

20:46 16 Сентябрь Киев, Украина

Вооруженные Силы США планируют покинуть авиабазу “Инджирлик”, которая находится на юге Турции, как альтернатива для размещения американского контингента рассматривается Греция.

Об этом заявил председатель подкомитета Сената США по международным отношениям Рон Джонсон.

“Мы не знаем, что будет с “Инджирликом”. Надеемся на лучшее, но мы должны планировать худшее”, – ранее сказал сенатор-республиканец в интервью изданию Washington Examiner.

По словам Джонсона, США настроены сохранить полное присутствие на указанном военно-воздушном объекте и сотрудничество с Турцией в целом, оставляя совершение такого “стратегического сдвига” (уход из “Инджирлика”) лишь на крайний случай.

“Мы уже рассматриваем Грецию как альтернативу”, – сообщил Джонсон, добавив, что США увеличивают свое военное присутствие в районе острова Крит.

Вооруженные силы Греции и США планируют провести совместные учения недалеко от региона Западной Фракии, где проживает турецкое меньшинство Греции, сообщили в минувший понедельник в Афинах.

В июле госсекретарь Майк Помпео объявил, что США включат Кипр в свою программу военной подготовки на 2020 год. До этого решения американская сторона приостановила действие оружейного эмбарго в отношении Кипра, что вызвало у Анкары возмущение.



Авиабаза “Инджирлик” расположена всего в 110 километрах от сирийской границы. Она была и остается стратегическим элементом США и НАТО с момента ее основания в 1954 году, поскольку играла важную роль во время холодной войны, войнах в Персидском заливе и Ираке, в дальнейших военных кампаниях США на Ближнем Востоке, в том числе в рамках их продолжающейся коалиционной миссии по борьбе с террористической группировкой “Исламское государство”.