США планируют ослабить санкции против Венесуэлы ради нефти

16:23 06 октября Киев, Украина

Администрация Байдена готовится смягчить санкции против авторитарного режима Венесуэлы, чтобы возобновить экспорт ее нефти. По оценкам, в результате производство нефти в Венесуэле может увеличиться более чем вдвое в течение двух лет.





Кроме того,



По словам американских чиновников, вопрос смягчения санкций все еще обсуждается. Переговоры могут и не привести к конкретному результату, говорят они: все зависит от того, возобновят ли венесуэльские власти всерьез переговоры с оппозицией.



Конкретные условия договоренности между Вашингтоном и Каракасом должны быть разработаны в октябре, пишет WSJ.



Когда-то



Договоренность с Венесуэлой должна послать сигнал нефтяному рынку о том, что он может получить дополнительный источник поставок, говорят источники WSJ. Обсуждения идут на фоне скорого вступления в силу европейского эмбарго на покупку российской нефти, намерения Запада ограничить ее цену, а также решения ОПЕК+ радикально сократить добычу (на 2 млн баррелей в сутки), чтобы поддержать цены на нефть. Договоренность с Венесуэлой может быть частью долгосрочной стратегии поиска Соединенными Штатами и Европой новых источников энергоресурсов на фоне войны в Украине, uоворит Фрасиско Мональди, эксперт по энергетическому сектору Латинской Америки в Университете Райса.



По оценке бывшего топ-менеджера Chevron Али Мошири, который занимался развитием бизнеса компании в Латинской Америке и работал с Венесуэлой, добыча в стране может достичь 1,5 млн баррелей в сутки в течение двух лет, если Chevron и другие компании смогут свободно работать. Смягчение санкций позволит американской Chevron, а также нефтесервисным компаниям возобновить работу в Венесуэле, рассказали The Wall Street Journal люди, знакомые с предложением Белого дома. В обмен, по их словам, режим Николаса Мадуро должен возобновить переговоры с оппозицией о создании условий для проведения свободных и честных президентских выборов в 2024 г.Кроме того, США , правительство Венесуэлы и некоторые оппозиционеры подготовили план, предполагающий разморозку сотен миллионов долларов, заблокированных в американских банках. Средства будут направлены на закупку продовольствия, лекарств и оборудования для электросетей и систем водоснабжения.По словам американских чиновников, вопрос смягчения санкций все еще обсуждается. Переговоры могут и не привести к конкретному результату, говорят они: все зависит от того, возобновят ли венесуэльские власти всерьез переговоры с оппозицией.Конкретные условия договоренности между Вашингтоном и Каракасом должны быть разработаны в октябре, пишет WSJ.Когда-то Венесуэла была одним из крупнейших мировых нефтепроизводителей. В 1990-е гг. она добывала более 3,2 млн баррелей в сутки, но политика президентов Уго Чавеса и Мадуро, тотальная коррупция, неэффективное руководство и недостаточность инвестиций, национализация бизнеса западных компаний вели к постепенному падению добычи. Последним ударом стали санкции, введенные администрацией Дональда Трампа, в результате которых еще работавшие в Венесуэле иностранные компании ушли из страны.Договоренность с Венесуэлой должна послать сигнал нефтяному рынку о том, что он может получить дополнительный источник поставок, говорят источники WSJ. Обсуждения идут на фоне скорого вступления в силу европейского эмбарго на покупку российской нефти, намерения Запада ограничить ее цену, а также решения ОПЕК+ радикально сократить добычу (на 2 млн баррелей в сутки), чтобы поддержать цены на нефть. Договоренность с Венесуэлой может быть частью долгосрочной стратегии поиска Соединенными Штатами и Европой новых источников энергоресурсов на фоне войны в Украине, uоворит Фрасиско Мональди, эксперт по энергетическому сектору Латинской Америки в Университете Райса.По оценке бывшего топ-менеджера Chevron Али Мошири, который занимался развитием бизнеса компании в Латинской Америке и работал с Венесуэлой, добыча в стране может достичь 1,5 млн баррелей в сутки в течение двух лет, если Chevron и другие компании смогут свободно работать.

«В смягчении некоторых санкций против Венесуэлы администрацией Байдена есть большой смысл, большее количество ресурсов позволит снизить цены на энергоносители», – сказал он WSJ.

Согласно последнему отчету госкомпании Petroleos de Venezuela, добыча в сентябре составила 653 000 баррелей в сутки, сообщает Argus Media.

«Среднесуточная добыча с начала года по сентябрь, согласно отчету, была 759 000 баррелей; по мнению многих аналитиков, это чересчур оптимистичная оценка», – пишет Argus Media.

После принятого в среду ОПЕК+ решения о сокращении нефтедобычи Белый дом обвинил картель в том, что он «объединился» с россией. В ответ в Вашингтоне пообещали продолжать выводить на рынок нефть из стратегических резервов и предпринять «дополнительные ответные меры» для увеличения предложения нефти на внутреннем рынке.