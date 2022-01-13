США перебросит войска к белорусской границе

На территории Литвы, недалеко от белорусской границы будут базироваться американские военнослужащие и техника которых перебросят из Польши.
В Литву прибудут 500 американских военнослужащих и 40 единиц бронетехники. Переброска американских войск осуществляется на фоне напряженных отношений Литвы с Беларусью.
Как передает официально Литва, на границе будут проходить ранее анонсированные военные учения, которые не направлены против соседней страны, включая Беларусь.
Американские войска будут базироваться в Литве до ноября. В военном командовании Литвы добавили, что в дополнение к войскам США в страну прибудут около одной тысячи военнослужащих и боевые самолеты из Франции, Италии, Германии, Польши и других стран.
Как известно, с 17 по 20 августа в Беларуси на границе с Литвой проходили плановые военные учения.
Президент Александр Лукашенко отдал приказ перебросить десантников в Гродно до того момента, пока ситуация в юго-западной части страны не стабилизируется. Он заявил, что волнуется из-за ситуации, которая разворачивается неподалеку от Польши и Литвы
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