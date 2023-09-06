США перебрасывают в Европу более 50 истребителей F-35

Соединенные Штаты перебросят в Великобританию две эскадрильи истребителей пятого поколения F-35, которые могут нести ядерное оружие.
Об этом сообщила The Telegraph со ссылкой на источники.
Газета пишет, что 54 самолета прибудут на базу Лейкенхит в графстве Саффолк.
Об этом сообщила The Telegraph со ссылкой на источники.
Газета пишет, что 54 самолета прибудут на базу Лейкенхит в графстве Саффолк.
F-35 предназначены для проведения тактических ядерных бомбардировок и могут выполнять удары воздух-воздух и собирать разведданные.
В Минобороны отказались комментировать, были ли или будут размещены американские ядерные боеголовки в Великобритании.
Потенциальный возврат ядерного оружия США на британскую территорию эксперты назвали доказательством того, что Запад вступил в новую Холодную войну.
F-35 Lightning II – многоцелевой истребитель-невидимка пятого поколения, считающийся одним из самых современных боевых самолетов в мире. Его сложно обнаружить радарам из-за особой формы и использования стелс-технологий во внешнем покрытии. Самолет может транспортировать ядерное оружие.
В Минобороны отказались комментировать, были ли или будут размещены американские ядерные боеголовки в Великобритании.
Потенциальный возврат ядерного оружия США на британскую территорию эксперты назвали доказательством того, что Запад вступил в новую Холодную войну.
F-35 Lightning II – многоцелевой истребитель-невидимка пятого поколения, считающийся одним из самых современных боевых самолетов в мире. Его сложно обнаружить радарам из-за особой формы и использования стелс-технологий во внешнем покрытии. Самолет может транспортировать ядерное оружие.
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