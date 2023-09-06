США перебрасывают в Европу более 50 истребителей F-35

17:15 31 августа Киев, Украина





Об этом сообщила The Telegraph со ссылкой на источники.



Газета пишет, что 54 самолета прибудут на базу Лейкенхит в графстве Саффолк. Соединенные Штаты перебросят в Великобританию две эскадрильи истребителей пятого поколения F-35 , которые могут нести ядерное оружие.Об этом сообщила The Telegraph со ссылкой на источники.Газета пишет, что 54 самолета прибудут на базу Лейкенхит в графстве Саффолк.

"Новые истребители США , способные нести ядерное оружие, будут базироваться в Британии уже в текущем году", - отметили журналисты.

F-35 предназначены для проведения тактических ядерных бомбардировок и могут выполнять удары воздух-воздух и собирать разведданные.



В Минобороны отказались комментировать, были ли или будут размещены американские ядерные боеголовки в Великобритании.



Потенциальный возврат ядерного оружия США на британскую территорию эксперты назвали доказательством того, что Запад вступил в новую Холодную войну.



F-35 Lightning II – многоцелевой истребитель-невидимка пятого поколения, считающийся одним из самых современных боевых самолетов в мире. Его сложно обнаружить радарам из-за особой формы и использования стелс-технологий во внешнем покрытии. Самолет может транспортировать ядерное оружие.