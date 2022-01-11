США отзывают часть госслужащих посольства в Афганистане

12:16 28 Апрель Киев, Украина

Госдепартамент США приказал сотрудникам, "чьи функции могут быть выполнены удаленно", покинуть посольство США в Кабуле, поскольку начался вывод американских войск из Афганистана

Об этом сообщает CNN.



По словам специального представителя США по вопросам примирения Афганистана Залмай Халилзад, некоторые дипломаты, которые могут исполнять свои обязанности удаленно, были отозваны из Кабула.

«Это не повлияет на работу или возможности посольства», - заявил Халилзад комитету Сената США по международным отношениям.

Как сообщалось, администрация США запланировала полностью вывести американский вооруженный контингент из Афганистана до 11 сентября.



Сейчас в Афганистане остается 2,5 тыс. американских военных, а также около 6,3 тыс. контрактников.