США отзывают часть госслужащих посольства в Афганистане

Госдепартамент США приказал сотрудникам, "чьи функции могут быть выполнены удаленно", покинуть посольство США в Кабуле, поскольку начался вывод американских войск из Афганистана.
Об этом сообщает CNN.
По словам специального представителя США по вопросам примирения Афганистана Залмай Халилзад, некоторые дипломаты, которые могут исполнять свои обязанности удаленно, были отозваны из Кабула.
Как сообщалось, администрация США запланировала полностью вывести американский вооруженный контингент из Афганистана до 11 сентября.
Сейчас в Афганистане остается 2,5 тыс. американских военных, а также около 6,3 тыс. контрактников.
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