США отвергли обвинения РФ в заходе своей подлодки в российские воды

11:35 13 Февраль Киев, Украина

Не прекращается военное противостояние между Россией и Соединенными Штатами. В ход идут все средства. Накануне Россия обвинила США в нарушении морских границ на Дальнем Востоке.

Власти США в свою очередь отвергают подобное обвинение. Как завил представитель командования Вооруженных сил США Кайл Рейнс, никаких действий в тихоокеанских водах вблизи российских границ американский флот не проводит. Поэтому обвинения со стороны российских властей о нарушении их границ американской субмариной безосновательны.

На некорректный вопрос о том, где сейчас находятся подлодки США, Рейнс не стал отвечать по известным правилам секретности. Но при этом заявил, что все полеты и перемещения судов в Тихоокеанском регионе проводятся со строгим учетом правил безопасности и исключительно в границах международных территориальных вод.

Вчера,12 февраля, Минобороны РФ вызвало для объяснения контр-адмирала Давида Манеро, который служит в посольстве США в Москве. Его представителю был вручен протест по факту нарушения территориальных вод России атомной подлодкой ВМФ США.

Как рассказали в Министерстве обороны России, 12 февраля в районе Курильских островов была выявлена атомная подлодка USS Vermont класса Вирджиния. В это время в том регионе проходили учения военно-морского флота РФ. После предупреждений, на которые субмарина не ответила, фрегату Маршал Шапошников пришлось "применить спецсредства". Только после этого подлодка быстро покинула российские воды.

Кто из двух сторон в этой ситуации говорит правду, возможно покажет время, а возможно это не откроется никогда. Но кто сам часто и открыто нарушает чужие границы – хорошо известно уже сегодня. К тому же уже не раз Россия пользовалась той ситуацией, когда вор отвлекает от себя внимание, крича «держи вора».