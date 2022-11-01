08:23 01 ноября Киев, Украина





Об этом сообщил высокопоставленный представитель Соединенные Штаты наблюдают за ситуацией со взрывами в акватории оккупированного россией Севастополя.Об этом сообщил высокопоставленный представитель Пентагона , цитирует CNN.

"По нашей оценке, там были взрывы, но я не буду делиться оценкой ущерба, а также не буду предоставлять любую другую информацию о том, что могло вызвать эти взрывы. США "отслеживают сообщения о вероятном нападении на корабли российского флота в Севастополе" и подтвердили, что там "были взрывы", – заявил чиновник.



Представитель Пентагона добавил, что россия "продолжает наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины, в том числе по ее энергосистеме, что привело к масштабным отключениям электроэнергии".