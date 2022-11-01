США отслеживают сообщения о вероятном нападении на корабли российского флота в Севастополе

Соединенные Штаты наблюдают за ситуацией со взрывами в акватории оккупированного россией Севастополя.
Об этом сообщил высокопоставленный представитель Пентагона, цитирует CNN.
Об этом сообщил высокопоставленный представитель Пентагона, цитирует CNN.
Представитель Пентагона добавил, что россия "продолжает наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины, в том числе по ее энергосистеме, что привело к масштабным отключениям электроэнергии".
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