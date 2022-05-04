США отправляют граждан РФ за визами в другие страны

Американское посольство в Москве порекомендовало россиянам обращаться за неиммиграционными визами в дипломатические представительства США в других странах.
Об этом в понедельник, 2 августа, сообщил ТАСС.
Как пояснили дипломаты, это связано с сокращением штата дипломатической миссии в соответствии с установленным Россией запретом на найм россиян.
Он же посоветовал россиянам за визами обращаться в посольства или консульства США за пределами России.
В апреле российские власти запретили США нанимать сотрудников из России или третьих стран.
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