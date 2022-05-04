США отправляют граждан РФ за визами в другие страны

10:44 03 августа Киев, Украина

Американское посольство в Москве порекомендовало россиянам обращаться за неиммиграционными визами в дипломатические представительства США в других странах.

Об этом в понедельник, 2 августа, сообщил ТАСС.



Как пояснили дипломаты, это связано с сокращением штата дипломатической миссии в соответствии с установленным Россией запретом на найм россиян.

"На неопределенный срок приостановлено рассмотрение неиммигрантских виз для недипломатических поездок, как и предоставление других рутинных услуг для американских граждан и рассмотрение заявок на иммиграционные визы", - пояснил представитель дипмиссии.

Он же посоветовал россиянам за визами обращаться в посольства или консульства США за пределами России.

"Мы сожалеем, что действия российского правительства заставили нас сократить штат консульских сотрудников на 75%, таким образом делая невозможным оказание соответствующих услуг", - добавил он.

В апреле российские власти запретили США нанимать сотрудников из России или третьих стран.