США отменили действие виз более 100 сотрудников "Аэрофлота"

09:49 21 октября Киев, Украина

Правоохранительные органы Соединенных штатов Америки, обвинили бывших и нынешних сотрудников российской авиакомпании "Аэрофлот" в контрабанде iPhone и iPad.

Об этом 19 октября сообщила пресс-служба прокуратуры Восточного округа штата Нью-Йорк.
 
10 людям выдвинуты обвинения в контрабанде электронных устройств на сумму более $50 млн, в частности продуктов Apple (Apple iPhone, iPad и Apple Watch), из США в Россию с использованием курьеров, многие из которых были нынешними и бывшими сотрудниками авиакомпании "Аэрофлот", отметили в прокуратуре. Часть вывезенных устройств были украдены.

Восемь обвиняемых арестованы, еще двое скрываются от правоохранителей.
"В результате расследования Госдепартамент отозвал около 113 виз сотрудников "Аэрофлота" за участие в их схеме", – говорится в сообщении.