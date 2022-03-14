США отменили действие виз более 100 сотрудников "Аэрофлота"

Правоохранительные органы Соединенных штатов Америки, обвинили бывших и нынешних сотрудников российской авиакомпании "Аэрофлот" в контрабанде iPhone и iPad.
Об этом 19 октября сообщила пресс-служба прокуратуры Восточного округа штата Нью-Йорк.
10 людям выдвинуты обвинения в контрабанде электронных устройств на сумму более $50 млн, в частности продуктов Apple (Apple iPhone, iPad и Apple Watch), из США в Россию с использованием курьеров, многие из которых были нынешними и бывшими сотрудниками авиакомпании "Аэрофлот", отметили в прокуратуре. Часть вывезенных устройств были украдены.
Восемь обвиняемых арестованы, еще двое скрываются от правоохранителей.
Восемь обвиняемых арестованы, еще двое скрываются от правоохранителей.
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