США отменили действие виз более 100 сотрудников "Аэрофлота"



Об этом 19 октября сообщила пресс-служба прокуратуры Восточного округа штата Нью-Йорк.

"В результате расследования Госдепартамент отозвал около 113 виз сотрудников "Аэрофлота" за участие в их схеме", – говорится в сообщении.