США откроют наземные границы для вакцинированных туристов

Соединенные Штаты Америки с ноября откроют наземные границы для вакцинированных иностранцев. Об этом сообщил министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас.
По словам Майоркаса, в следующем месяце США "позволят путешественникам из Мексики и Канады, которые полностью вакцинировались от COVID-19 осуществлять необязательные поездки в Соединенные Штаты, в частности, приезжать в гости к друзьям или родственникам, или с туристической целью".
Также глава министерства внутренней безопасности США отметил, что с января 2022 справку о полной вакцинации будут требовать и для поездок, совершаемых на веских основаниях. Это будет касаться, в частности, водителей-дальнобойщиков, студентов и медицинских работников.
США открываются для туристов
В прошлом месяце Соединенные Штаты объявили, что с ноября откроют воздушные границы для полностью вакцинированных иностранцев из 33 стран. Это касается стран Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии, Китая, Индии, Ирана, Бразилии, ЮАР. Тем, кто не имеет прививки, нужно будет сдать тест на коронавирус к поездке и по прибытии в США. Центры по контролю и профилактике заболеваний США ранее заявляли, что государство признает все вакцины, утвержденные ВОЗ.
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