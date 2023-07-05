США откроют наземные границы для вакцинированных туристов

10:49 13 октября Киев, Украина

Соединенные Штаты Америки с ноября откроют наземные границы для вакцинированных иностранцев. Об этом сообщил министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас.

"Откроются сухопутные пункты пропуска, паромные переправы и железнодорожное сообщение, которые на протяжении последних более полутора лет работали со значительными ограничениями - разрешались только поездки, осуществляемые на веских основаниях", - сказал Майоркас.

По словам Майоркаса, в следующем месяце США "позволят путешественникам из Мексики и Канады, которые полностью вакцинировались от COVID-19 осуществлять необязательные поездки в Соединенные Штаты, в частности, приезжать в гости к друзьям или родственникам, или с туристической целью".