США откроют дипломатическое представительство в северной части Норвегии

12:34 27 октября Киев, Украина





Это представительство, не предоставляющее консульские услуги, приобретает особую символическую значимость в свете ухудшения отношений между США и россией, вызванным вторжением россии в Украину. США планируют открыть своё самое северное дипломатическое представительство в Тромсе, Норвегия, в пятницу, что станет символом растущего интереса Вашингтона к Арктике.Это представительство, не предоставляющее консульские услуги, приобретает особую символическую значимость в свете ухудшения отношений между США и россией, вызванным вторжением россии в Украину.

"Символически это очень важно. Это жест, который демонстрирует, насколько важнее США видят Арктику сейчас, чем еще пять или десять лет назад", - подчеркнул Андреас Эстаген, старший научный сотрудник Института Фритьофа Нансена в Осло.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о намерении открыть это представительство в Тромсе в июне как часть стратегии поддержания "дипломатического следа за Полярным кругом".



Тромсё, крупнейший город в северной части Норвегии, находится примерно в 400 км к западу от россии и имеет общую границу в Арктике с россией. Во времена Холодной войны США имели там своё представительство, которое было закрыто в 1994 году.



Тромсё также служит местом расположения Арктического совета, организации, объединяющей восемь арктических государств. Сотрудничество в рамках Арктического совета было ослаблено после вторжения россии в Украину в 2022 году, но недавно начало восстанавливаться на уровне старших дипломатов, хотя политические контакты остаются ограниченными.