США отказались принять спецборт рф для вывоза российских дипломатов

20:01 22 июня Киев, Украина

Власти США отказались принять спецборт для вывоза российских дипломатов и членов их семей, которым было предписано покинуть американскую территорию.

Такое заявление сделала официальный представитель МИД рф Мария Захарова.

«В Администрации Дж. Байдена предпочли полностью проигнорировать тот факт, что по сути речь идет о гуманитарной акции, поскольку наш самолет должен был прилететь за теми нашими коллегами, кому Госдепартамент ранее ультимативно предписал покинуть территорию США до конца текущего месяца», — заявила Захарова.

Захарова напомнила, что Москва уже обещала принять контрмеры в случае отказа в допуске российского спецборта «в том числе асимметричного характера». Об ответных шагах представитель МИД пообещала уведомить американских представителей «в установленном порядке по дипломатическим каналам».



Осенью 2021 года США предписали покинуть страну 55 сотрудникам российских дипмиссий. Из них 27 сотрудников должны были покинуть страну к 30 января, еще 28 — к 30 июня 2022 года.



С начала войны в Украине западные страны выслали на родину почти 400 российских дипломатов. Ситуацию уже называют самым серьезным дипломатическим кризисом в истории страны: в начале апреля страны Европы за 48 часов объявили персонами нон грата более 200 сотрудников российских посольств и консульств. В ответ россия начала постепенно высылать из страны сотрудников европейских дипмиссий.