США остается: «Талибан» обвинил США в нарушении договора

Соединенные штаты обвинили в нарушении достигнутых с талибами договоренностей. С таким заявлением выступил один из представителей движения, запрещенного в ряде стран мира.
Официальный представитель катарского политического офиса движения «Талибан» Мохаммад Сохаил Шахин в четверг, 16 июля 2020 года, заявил, что США нарушили заключенное сторонами мирное соглашение.
29 февраля в Дохе США и "Талибан" подписали мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы, в свою очередь, гарантируют, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников. До начала межафганских переговоров о постоянном и всеобъемлющем прекращении огня в качестве мер укрепления доверия должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников движения и до 1 тыс. человек, удерживаемых талибами.
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