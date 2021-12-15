США официально объявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине

15:52 07 Декабрь Киев, Украина

США объявляют дипломатический бойкот Олимпиады-2022 в Пекине, об этом заявила пресс- секретарь Белого дома Джен Псаки. Такое решение принято администрацией после нескольких месяцев размышлений над своей позицией относительно Олимпийских игр, которые будет принимать Китай. США обвиняют страну в "геноциде" уйгурских мусульман в северо-западном регионе Синьцзян.

"Я не думаю, что это правильно – наказывать спортсменов, которые тренировались и готовились к этому времени. Но мы считаем, что можем послать достаточно четкий сигнал, не делегируя официальных представителей США", – сообщила Псаки.

Она добавила, что у спортсменов будет стопроцентная поддержка администрации, и пояснила, что делегирование официальных представителей страны будет означать поддержку официальной политики Китая в отношении уйгуров, с которой США категорически не согласны.



Международный олимпийский комитет в своем комментарии для AFP назвал решение США о неучастии дипломатических представителей "чисто политическим решением для каждого правительства, которое МОК как политически нейтральная организация полностью уважает". Поскольку американские атлеты будут участвовать в соревнованиях, МОК считает это сигналом того, что спорт выше политики, и с радостью принимает эту позицию.



Представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзян обвинил американских политиков в нежелании посетить мероприятия, на которых Китай надеется продемонстрировать экономическое развитие и технологическое мастерство. Он также назвал это "политической провокацией", однако не упомянул ни о каких намерениях по ответу на такой бойкот США, сообщает АP.