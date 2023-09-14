США одобрили продажу Южной Корее 25 истребителей F-35

Госдепартамент США одобрил продажу Южной Корее до 25 современных истребителей F-35A и соответствующего оборудования, чтобы помочь восточноазиатскому союзнику поддерживать надежную обороноспособность на фоне угроз от КНДР.
Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности (DSCA) при Министерстве обороны США.
Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности (DSCA) при Министерстве обороны США.
Согласно данным, правительство Южной Кореи пригласило закупку до 25 истребителей F-35A, а также 26 двигателей, лаборатории по перепрограммированию радиоэлектронной борьбы и другого соответствующего оборудования.
DSCA предоставил необходимую сертификацию, сообщив Конгресс о возможной продаже военного оборудования.
В настоящее время в Военно-Воздушных силах Южной Кореи есть 40 самолетов F-35A производства американского оборонного гиганта Lockheed Martin.
/>Южная Корея настаивает на поступлении новой партии F-35A для поддержки системы превентивного удара Kill Chain, являющейся опорой ее трехсторонней программы сдерживания против ядерной и ракетной угроз Северной Корее.
Известно, что мировой интерес к F-35 резко возрос из-за конфликта в Украине и роста напряженности с Китаем. Чешская Республика получила разрешение на почти идентичное предложение в июне, а два самолета F-35 ВВС США осуществляли патрулирование в Европе для сдерживания.
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