США одобрили продажу Южной Корее 25 истребителей F-35

14:29 14 сентября Киев, Украина





Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности (DSCA) при Министерстве обороны США. Госдепартамент США одобрил продажу Южной Корее до 25 современных истребителей F-35A и соответствующего оборудования, чтобы помочь восточноазиатскому союзнику поддерживать надежную обороноспособность на фоне угроз от КНДР Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности (DSCA) при Министерстве обороны США.

"Предложенная продажа улучшит способность Республики Корея противостоять текущим и будущим угрозам, обеспечивая надежную оборонительную способность для сдерживания агрессии в регионе и обеспечения оперативной совместимости с американскими силами", - говорится в релизе DSCA.

Согласно данным, правительство Южной Кореи пригласило закупку до 25 истребителей F-35A, а также 26 двигателей, лаборатории по перепрограммированию радиоэлектронной борьбы и другого соответствующего оборудования.



DSCA предоставил необходимую сертификацию, сообщив Конгресс о возможной продаже военного оборудования.



В настоящее время в Военно-Воздушных силах Южной Кореи есть 40 самолетов F-35A производства американского оборонного гиганта Lockheed Martin.



/>Южная Корея настаивает на поступлении новой партии F-35A для поддержки системы превентивного удара Kill Chain, являющейся опорой ее трехсторонней программы сдерживания против ядерной и ракетной угроз Северной Корее.



Известно, что мировой интерес к F-35 резко возрос из-за конфликта в Украине и роста напряженности с Китаем. Чешская Республика получила разрешение на почти идентичное предложение в июне, а два самолета F-35 ВВС США осуществляли патрулирование в Европе для сдерживания.