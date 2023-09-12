США одобрили продажу Польше модернизированных систем ПВО и ПРО

Государственный департамент США одобрил продажу Польши интегрированной системы боевого управления противовоздушной и противоракетной обороной для систем Patriot ориентировочной стоимостью в 4 млрд долларов.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Пентагона.
В Минобороны США заявили, что Польша запросила закупку второй фазы двухэтапной программы модернизации системы MIM-104 Patriot Configuration-3+ с модернизированными датчиками и компонентами.
По данным Пентагона, продажа будет включать 93 центра управления системой, 175 сетевых реле управления огнем и другое соответствующее оборудование.
Главным подрядчиком системы противоракетной обороны будет Northrup Grumman, говорится в заявлении Пентагона.
Reuters отмечает, что европейский интерес к американскому оружию возрос, поскольку спрос сосредоточен вокруг таких поставок как боеприпасы, противовоздушная оборона, коммуникационное оборудование, ракеты Javelin и беспилотные летательные аппараты, которые оказались критически важными для военных усилий Украины.
В июне стало известно, что Польша закупит у США зенитно-ракетные комплексы Patriot на сумму до 15 млрд долларов. В рамках сделки будут проданы до 48 пусковых установок Patriot PAC-3 и до 644 ракет Patriot PAC-3 MSE, а также радары и компоненты управления.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Пентагона.
В Минобороны США заявили, что Польша запросила закупку второй фазы двухэтапной программы модернизации системы MIM-104 Patriot Configuration-3+ с модернизированными датчиками и компонентами.
По данным Пентагона, продажа будет включать 93 центра управления системой, 175 сетевых реле управления огнем и другое соответствующее оборудование.
Главным подрядчиком системы противоракетной обороны будет Northrup Grumman, говорится в заявлении Пентагона.
Reuters отмечает, что европейский интерес к американскому оружию возрос, поскольку спрос сосредоточен вокруг таких поставок как боеприпасы, противовоздушная оборона, коммуникационное оборудование, ракеты Javelin и беспилотные летательные аппараты, которые оказались критически важными для военных усилий Украины.
В июне стало известно, что Польша закупит у США зенитно-ракетные комплексы Patriot на сумму до 15 млрд долларов. В рамках сделки будут проданы до 48 пусковых установок Patriot PAC-3 и до 644 ракет Patriot PAC-3 MSE, а также радары и компоненты управления.
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