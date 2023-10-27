США одобрили продажу Латвии артиллерийских систем HIMARS на $220 млн

16:31 25 октября Киев, Украина

Государственный департамент США одобрил продажу правительства Латвии высокомобильных артиллерийских ракетных систем M142 (HIMARS) и соответствующего оборудования ориентировочной стоимостью 220 миллионов долларов. Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны уже выдало необходимую сертификацию, уведомив Конгресс о возможной продаже.
 
Об этом говорится в пресс-релизе Управления военного сотрудничества Минобороны США.

Отмечается, что правительство Латвии обратилось в США с просьбой приобрести шесть высокомобильных артиллерийских ракетных систем M142 (HIMARS), 12 шестизарядных контейнеров с ракетами M30A2 (GMLRS) и еще 12 контейнеров с ракетами M31A2 (GMLRS-U), а также десять контейнеров с ракетами типа M57(ATACMS). Общая стоимость сделки оценивается в 220 миллионов долларов США.
"Эта предложенная продажа поддерживает цели внешней политики и цели национальной безопасности США путем повышения безопасности члена НАТО, которая является важной силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе. Продажа улучшит способность Латвии противостоять текущим и будущим угрозам, а также повысит ее взаимосовместимость с силами США и других союзников", - говорится в пресс-релизе.