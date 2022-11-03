США одобрили продажу Финляндии РСЗО на сумму около $535 млн

Власти Соединенных Штатов поддержали продажу Финляндии управляемых реактивных систем залпового огня на сумму около $535 млн.
Об этом в среду, 2 ноября, сообщает CNN со ссылкой на сообщение Госдепа США.
Отмечается, что продажа оружия позволит поддержать внешнюю политику и национальную безопасность Соединенных Штатов путем повышения безопасности "надежного партнера".
Об этом в среду, 2 ноября, сообщает CNN со ссылкой на сообщение Госдепа США.
Отмечается, что продажа оружия позволит поддержать внешнюю политику и национальную безопасность Соединенных Штатов путем повышения безопасности "надежного партнера".
В Госдепе добавили, что Финляндия должна использовать оружие для укрепления потенциала наземной и противовоздушной обороны на северном фланге Европы.
Решение о продаже оружия происходит на фоне переговоров относительно одобрения вступления Финляндии в НАТО.
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