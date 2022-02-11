США одобрили крупную продажу оружия Индонезии на 14 миллиардов долларов

16:50 11 Февраль Киев, Украина

Администрация Байдена одобрила продажу оружия Индонезии почти на 14 миллиардов долларов, поскольку США предпринимают шаги, которые, по их мнению, помогут противостоять растущей напористости Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

Государственный департамент объявил о продаже современных истребителей на сумму 13,9 млрд долларов, когда госсекретарь Энтони Блинкен находился с визитом в Австралии, целью которого также было подчеркнуть решимость США не давать Китаю полную свободу действий в Тихом океане, даже несмотря на то, что события в отношениях между Россией и Украиной требуют внимания.

Продажа Индонезии до 36 истребителей F-15, двигателей и сопутствующего оборудования, включая боеприпасы и системы связи, последовала за поездкой Блинкена в Джакарту в середине декабря, который в то время высоко оценивал тесные связи США и Индонезии, несмотря на проблемы с правами человека, которые задержали предыдущие продажи оружия в страну.

«Эта предлагаемая продажа поддержит цели внешней политики и задачи национальной безопасности Соединенных Штатов путем повышения безопасности важного регионального партнера, который является силой политической стабильности и экономического прогресса в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Для национальных интересов США жизненно важно помочь Индонезии в развитии и поддержании сильного и эффективного потенциала самообороны», — говорится в сообщении ведомства. заявление.

В заявлении не упоминался Китай , но сменявшие друг друга администрации США стремились привлечь Индонезию, крупнейшую в мире преимущественно мусульманскую демократию, к своей кампании по предотвращению попыток Китая усилить свое влияние в Южно-Китайском море и других частях Тихого океана.

В Индонезии находится штаб-квартира Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, некоторые члены которой изо всех сил пытаются справиться с действиями Китая в спорных районах Южно-Китайского моря, которое является основным международным морским маршрутом.

Однако военные поставки США в Индонезию подвергались тщательной проверке и ранее откладывались из-за проблем с правами человека. В заявлении Госдепартамента эти вопросы не упоминались.