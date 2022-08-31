США одобрили Саудовской Аравии продажу ракет Patriot и соответствующего оборудования в рамках сделки на сумму до $3,05 млрд.
Об этом сообщает агентство по оборонному сотрудничеству Минобороны Соединенных Штатов.
Всего Саудовская Аравия запросила у США 300 ракет этого типа.
Как отметили в Пентагоне, данная предлагаемая продажа поддержит цели внешней политики и цели национальной безопасности Соединенных Штатов путем повышения безопасности страны-партнера, которая является силой политической стабильности и экономического прогресса в регионе Персидского залива. Также соглашение улучшит способность Саудовской Аравии противостоять текущим и будущим угрозам путем пополнения ее запасов ракет.
Всего Саудовская Аравия запросила у США 300 ракет этого типа.
Как отметили в Пентагоне, данная предлагаемая продажа поддержит цели внешней политики и цели национальной безопасности Соединенных Штатов путем повышения безопасности страны-партнера, которая является силой политической стабильности и экономического прогресса в регионе Персидского залива. Также соглашение улучшит способность Саудовской Аравии противостоять текущим и будущим угрозам путем пополнения ее запасов ракет.
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