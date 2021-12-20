США обвиняют РФ в распространении коронавирусных фейков

16:34 29 Июль Киев, Украина





Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на источники из официальных кругов.



Два



Ранее эта информация была засекреченной, однако в настоящее время уровень ее секретности был понижен, представилась возможность поделиться ею с целью, "поднять тревогу по поводу конкретных сайтов и разоблачить четкую связь этих сайтов с российской разведкой". США разоблачены интернет-ресурсы, принадлежащие спецслужбам Российской Федерации, речь идет о трех англоязычных сайтах, которые распространяли дезинформацию о COVID-19 на Западе.Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на источники из официальных кругов.Два россиянина , занимающие руководящие должности в военной разведывательной службе РФ, известной как ГРУ, были идентифицированы как ответственные за дезинформационные усилия, направленные на охват американской и западной аудитории.Ранее эта информация была засекреченной, однако в настоящее время уровень ее секретности был понижен, представилась возможность поделиться ею с целью, "поднять тревогу по поводу конкретных сайтов и разоблачить четкую связь этих сайтов с российской разведкой".

Информационное агентство, зарегистрированное в России - InfoRos, управляет рядом сайтов - InfoRos.ru, Infobrics.org и OneWorld.press они выступают рупором российских разведслужб, для продвижения антизападных целей и распространения дезинформации. C конца мая по начало июля ресурсы распространили около 150 статей о борьбе с пандемией, в которых восхвалялась Россия и очернялись США.



Разоблачение деятельности российской разведки по распространению дезинформации "является неотложной проблемой в преддверии ноябрьских президентских выборов, поскольку американские официальные лица стремятся избежать повторения 2016 года, когда Россия запустила скрытую кампанию в социальных сетях, чтобы разделить американское общественное мнение".



Официальные лица описали российскую дезинформацию как часть постоянных и настойчивых усилий по продвижению фейков и созданию путаницы.