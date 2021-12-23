США обвинили Россию в нарушении правил Всемирной торговой организации

16:36 22 Декабрь Киев, Украина

Россия продолжает удаляться от основополагающих принципов Всемирной торговой организации, говорится в отчете представительницы США по торговле Кэтрин Тай.

Тай заявила, что США вместе с партнерами применят все инструменты, чтобы "привлечь Россию к ответственности за ее поведение в системе международной торговли".

"За прошлый год экономика России продолжила удаляться от основополагающих принципов ВТО: недискриминации, более свободной торговли, прогнозируемости, прозрачности и справедливой конкуренции", - говорится в отчете Службы представителя США по торговле (USTR), представленном в Конгресс США во вторник.

Среди шагов России, противоречащих принципам международной торговли ВТО, американское ведомство назвало ограничительные пограничные меры, ограничения на торговлю внутри страны, а также введение правил, направленных на импортозамещение и принудительную локализацию.



В Службе представителя США по торговле не назвали, какие именно инструменты могут быть применены против России.



В комментарии Reuters представитель администрации Байдена заявил, что США рассматривают возможность введения жестких экспортных ограничений против России в случае дальнейшей агрессии Кремля против Украины. Такие меры могут включать ограничения на импорт Москвой смартфонов, запчастей для автомобилей и самолетов, других товаров.



В отчете американского ведомства говорится, что с 2014 года правительство США сократило двустороннее общение с Россией в ответ на действия России в Украине, что ограничивает способность USTR обсуждать вызывающие беспокойство вопросы в двустороннем формате с Россией.



ВТО рассматривает жалобу Европейского Союза, который обвиняет Россию в дикриминации в сфере закупки, сообщает Bloomberg.



Представитель МИД России Мария Захарова возразила, что Россия нарушает правила ВТО и заявила, что нарушением правил стали санкции против России, введенные США и ЕС, передает "Коммерсант".