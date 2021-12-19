США обвинили Россию в кибератаках и дезинформации американских граждан о качестве западных вакцин

08:03 02 Декабрь Киев, Украина

В финансовом отчете США за текущий год упоминается о большом количестве хакерских атак со стороны России, целью которых было вызвать недоверие к процессу вакцинации и к западным вакцинам, в частности.



В документе говорится, что только за последний год ряд стран, включая Россию, Китай, Иран и КНДР, с помощью киберопераций нацелились на деятельность и исследования, связанные с разработкой в Соединенных Штатах вакцин против Covid-19.



Как утверждают в министерстве, эти государства компрометировали американские сети и цепочки поставок, воровали интеллектуальную собственность и сеяли рознь с целью подрыва демократии.



В ведомстве также отметили, что киберсубъекты, круг которых расширяется, создает все большую угрозу национальной, экономической и личной безопасности.



Ранее американская компания Microsoft выпустила исследование, согласно которому в период с июля 2020 по июнь 2021 года «российские хакеры» были источником 58% кибератак в мире.



Напомним, в начале лета Киберполиция предупредила о массированной атаке «вируса» на государственные учреждения и частные компании в Украине . Злоумышленники распространяли вредоносное программное обеспечение, устанавливавшее на компьютер пользователя удаленный скрытый доступ и отправлявшее документы на подконтрольные им серверы.