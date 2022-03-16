США обвинили РФ и Иран во взломе данных американских избирателей

16:01 22 октября Киев, Украина

"Иран и Россия сделали конкретные шаги, чтобы повлиять на общественное мнение накануне выборов", - заявил на пресс-конференции 21 октября директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф.

По его словам, обе страны независимо друг от друга получили доступ к информации об избирателях. С помощью этих данных избирателям могут отправлять ложную информацию для того, чтобы "вызвать социальное недовольство и посеять хаос".

Господин Рэтклифф заявил, что Иран уже направил фейковые электронные письма с угрозами избирателям-демократам.

По словам Рэтклиффа, "фейковые электронные письма" якобы направила ультраправая группировка Proud Boys с целью "запугать избирателей, разжечь вражду и нанести вред" президенту Дональду Трампу.

Письма с угрозами получили избиратели-демократы с не менее четырех штатов, в частности Флориды и Пенсильвании. В них избирателям написали: "Мы придем за вами, если не проголосуете за Трампа".

Директор Национальной разведки добавил, что данные могут использовать для "рассылки ложной информации зарегистрированным избирателям. Это может привести к хаосу и подорвать доверие к американской демократии".

Он также отметил, что официальные лица "не видели подобных действий со стороны России", но знают, что у них есть некоторая информация об избирателях.

К Джону Рэтклиффу на пресс-конференции присоединился директор ФБР Кристофер Врэй. Он заверил, что избирательная система США остается "безопасной и устойчивой".

"Не сомневайтесь - ваш голос учтут, - сказал Рэй, обращаясь к американским избирателей. - А непроверенные заявления об обратном стоит воспринимать со здоровой дозой скептицизма".

Американская разведка и ранее заявляла, что Иран, Россия и Китай пытаются вмешаться в президентские выборы 2020 года.

В 2016 году спецслужбы США также пришли к выводу, что поддерживаемые Кремлем хакеры стояли за попыткой навредить предвыборной кампании Хиллари Клинтон, используя как кибератаки, так и фейковые новости в социальных сетях.