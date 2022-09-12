США обсуждают вопрос о поставках в Украину современных западных танков - СМИ

В Америке проводятся дискуссии о поставках в Украину современных западных танков.
Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.
По данным источников, правительство США рассматривает возможность поставки основных боевых танков и бронетехники западных образцов. Сейчас ведутся обсуждения этого вопроса как в Вашингтоне, так и с союзниками. К переговорам были привлечены высокопоставленные дипломаты стран Запада.
Отмечается, что по завершении пятой встречи в формате Рамштайн министр обороны США Ллойд Остин заявил, что оружейная помощь для Украины должна идти в ногу с развитием войны в Украине. Глава Пентагона заявил, что союзники уже поставляют бронетехнику, включая САУ Gepard, броневики класса MRAP и другую бронированную колесную технику. Контактная группа продолжит заниматься поддержкой украинских сил.
По данным источников, правительство США рассматривает возможность поставки основных боевых танков и бронетехники западных образцов. Сейчас ведутся обсуждения этого вопроса как в Вашингтоне, так и с союзниками. К переговорам были привлечены высокопоставленные дипломаты стран Запада.
Отмечается, что по завершении пятой встречи в формате Рамштайн министр обороны США Ллойд Остин заявил, что оружейная помощь для Украины должна идти в ногу с развитием войны в Украине. Глава Пентагона заявил, что союзники уже поставляют бронетехнику, включая САУ Gepard, броневики класса MRAP и другую бронированную колесную технику. Контактная группа продолжит заниматься поддержкой украинских сил.
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