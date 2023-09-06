США о смерти пригожина: кремль продолжает историю убийств оппонентов

13:46 30 августа Киев, Украина

Пресс-секретарь администрации президента США Карин Жан-Пьер заявила, что кремль имеет долгую историю убийств своих оппонентов и главарь частной военной компании "Вагнер" евгений пригожин не стал исключением.

Об этом представительница Белого дома сообщила на брифинге.

По ее словам, "убийство главы "вагнеровцев" было предсказуемым" и произошло из-за "дисфункции внутри россии".

Как отметила Жан-Пьер, "холоднокровный убийца был настолько разочарован тем, как кремль вел войну против Украины, что раскритиковал политику рф".
"Он (пригожин — Ред .) говорил о ненужности войны и пошел на москву, прежде чем достичь соглашения с путиным. И вот, теперь, через два месяца после того, как он заключил это соглашение, его убили. Совершенно очевидно, что произошло", - подчеркнула спикер администрации президента Соединенных Штатов.