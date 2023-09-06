США о смерти пригожина: кремль продолжает историю убийств оппонентов

Пресс-секретарь администрации президента США Карин Жан-Пьер заявила, что кремль имеет долгую историю убийств своих оппонентов и главарь частной военной компании "Вагнер" евгений пригожин не стал исключением.
Об этом представительница Белого дома сообщила на брифинге.
По ее словам, "убийство главы "вагнеровцев" было предсказуемым" и произошло из-за "дисфункции внутри россии".
Как отметила Жан-Пьер, "холоднокровный убийца был настолько разочарован тем, как кремль вел войну против Украины, что раскритиковал политику рф".
Об этом представительница Белого дома сообщила на брифинге.
По ее словам, "убийство главы "вагнеровцев" было предсказуемым" и произошло из-за "дисфункции внутри россии".
Как отметила Жан-Пьер, "холоднокровный убийца был настолько разочарован тем, как кремль вел войну против Украины, что раскритиковал политику рф".
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