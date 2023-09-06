США о смерти пригожина: кремль продолжает историю убийств оппонентов

"Он (пригожин — Ред .) говорил о ненужности войны и пошел на москву, прежде чем достичь соглашения с путиным. И вот, теперь, через два месяца после того, как он заключил это соглашение, его убили. Совершенно очевидно, что произошло", - подчеркнула спикер администрации президента Соединенных Штатов.