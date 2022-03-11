США не согласны на условия Путина по договору СНВ

Две крупных стратегических державы не смогли прийти к взаимной договоренности по ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ). Как стало известно, выдвинутый президентом РФ Владимиром Путиным проект о продлении действия договора без каких-либо условий, в США категорически отвергли.
Советник президента США по национальной безопасности Роберт ОʼБрайен назвал такой проект провальным.
Он напомнил, что США предложили РФ продлить договор СНВ на один год с ограничением по всем ядерным боеголовкам.
ОʼБрайен выразил надежду, что Россия пересмотрит свою позицию до того, как разразится "дорогостоящая гонка вооружений".
Ранее на этой неделе США назвали окончательное условие СНВ-3: Вашингтон готов продлить договор с Москвой при условии, что обе страны временно заморозят размеры ядерных арсеналов. В России на это предложение американской стороны ответили отказом, назвав его "неприемлимым".
ДСНВ-3 – договор между Россией и США о взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений. Подписан 8 апреля 2010 года и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Срок действия договора истекает 5 февраля 2021 года.
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