США не рекомендуют своим гражданам в новогодние праздники посещать Украину

10:24 21 Декабрь Киев, Украина

Внешнеполитическое ведомство Соединенных Штатов Америки обратилось к своим гражданам с рекомендациями не посещать Украину.



В качестве аргументов правительство В качестве аргументов правительство США называет две основные причины, почему находиться на территории Украины сейчас опасно.



Первая — распространение COVID-19. В обращении к американцам отмечается, что уровень заболеваемости в Украине по-прежнему остается высоким. В случае, если планы посетить государство невозможно отменить, гражданам США советуют вакцинироваться перед поездкой дважды (если нет соответствующей вакцинации), а при возможности сделать дополнительную прививку.



Вторая причина — непредвиденные действия со стороны России по отношению к Украине. В обращении уточняется, что Российская Федерация усиливает границы с Украиной, что может быть небезопасно.

«Условия безопасности, особенно вдоль границ Украины, в оккупированном Россией Крыму, а также на подконтрольных Россией территориях восточной Украины, непредсказуемы и могут ухудшиться без особых предупреждений», — уточняют в ведомстве.