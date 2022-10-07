США не имеют планов размещать ядерное оружие на территории Польши - Госдеп

07:18 07 октября Киев, Украина

Соединенные Штаты Америки на сегодня не ведут переговоры с Польшей о размещении на ее территории ядерного оружия.


Об этом в четверг, 6 октября, заявил на брифинге заместитель представителя Государственного департамента США Ведант Патель.
 
"Что касается этой конкретной просьбы, нам не известно о ней или о том, что она нарушалась", - сказал Патель.
 
Он также добавил, что США не имеют планов развертывать ядерное оружие на территории государств-членов НАТО, которые присоединились к Альянсу после 1997 года.

В то же время, он подчеркнул, что Польша является важным союзником Соединенных Штатов в рамках Североатлантического альянса.

Ранее Анджей Дуда объявил, что Польша ведет переговоры с США относительно участия в программе совместного использования ядерного вооружения для противодействия растущим угрозам со стороны россии.