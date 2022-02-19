США назвали новые обвинения против Навального «сомнительными»

11:14 16 Февраль Киев, Украина





Навального обвиняют в растрате и неуважении к суду. Если его признают виновным, ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что он «обеспокоен новыми сомнительными обвинениями» против лидера российской оппозиции Алексея Навального, который во вторник предстал перед судом в исправительной колонии под Москвой.Навального обвиняют в растрате и неуважении к суду. Если его признают виновным, ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

Навальный и его соратники преследуются за то, что их работа направлена на то, чтобы пролить свет на коррупцию в официальных кругах», — написал Блинкен в Twitter. Он добавил призыв к российским властям освободить Навального «и прекратить преследовать оппозиционера и его сторонников».

Кремлевский критик был арестован в январе 2021 года и осужден за нарушение условно-досрочного освобождения, проведя несколько месяцев в Германии, восстанавливаясь после отравления. Он был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы.



На новом судебном процессе российские следователи говорят, что Навальный присвоил деньги, пожертвованные его антикоррупционной политической организации ФБК (Фонд борьбы с коррупцией). Неуважение к суду связано с тем, что Навальный якобы оскорбил судью во время предыдущего судебного процесса.

«Просто эти люди, заказавшие этот суд, очень напуганы», — сказал Навальный во время слушаний. «Они боятся того, что я говорю во время этого суда и людей, которые увидят, что дело явно сфабриковано».

Навальный категорически отрицает обвинения и называет их политически мотивированными.

«Я не боюсь этого суда, колонии, ФСБ, прокуратуры, химоружия, Путина и всех прочих. Я не боюсь, потому что считаю унизительным и бесполезным бояться всего этого», — заявил Навальный в суде.

Союзники Навального, а также его адвокат Ольга Михайлова считают преследование оппозиционера незаконным, заявляя, что оно носит ярко выраженный политический характер и направлено на его дискредитацию и отстранение от политической деятельности.



Давний соперник президента России Владимира Путина, Навальный обвинил президента, а также других государственных чиновников в обогащение с помощью коррупционных мер. Его попытка баллотироваться на президентских выборах 2018 года только обострила его отношения с Кремлем.



Несколько месяцев назад Навальный и его соратники были внесены российскими властями в госреестр экстремистов и террористов.