США назвали новые обвинения против Навального «сомнительными»

11:14 16 Февраль Киев, Украина

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что он «обеспокоен новыми сомнительными обвинениями» против лидера российской оппозиции Алексея Навального, который во вторник предстал перед судом в исправительной колонии под Москвой.

Навального обвиняют в растрате и неуважении к суду. Если его признают виновным, ему может грозить до 15 лет лишения свободы.
«Навальный и его соратники преследуются за то, что их работа направлена на то, чтобы пролить свет на коррупцию в официальных кругах», — написал Блинкен в Twitter. Он добавил призыв к российским властям освободить Навального «и прекратить преследовать оппозиционера и его сторонников».
Кремлевский критик был арестован в январе 2021 года и осужден за нарушение условно-досрочного освобождения, проведя несколько месяцев в Германии, восстанавливаясь после отравления. Он был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы.

На новом судебном процессе российские следователи говорят, что Навальный присвоил деньги, пожертвованные его антикоррупционной политической организации ФБК (Фонд борьбы с коррупцией). Неуважение к суду связано с тем, что Навальный якобы оскорбил судью во время предыдущего судебного процесса.
«Просто эти люди, заказавшие этот суд, очень напуганы», — сказал Навальный во время слушаний. «Они боятся того, что я говорю во время этого суда и людей, которые увидят, что дело явно сфабриковано».
Навальный категорически отрицает обвинения и называет их политически мотивированными.
«Я не боюсь этого суда, колонии, ФСБ, прокуратуры, химоружия, Путина и всех прочих. Я не боюсь, потому что считаю унизительным и бесполезным бояться всего этого», — заявил Навальный в суде.
Союзники Навального, а также его адвокат Ольга Михайлова считают преследование оппозиционера незаконным, заявляя, что оно носит ярко выраженный политический характер и направлено на его дискредитацию и отстранение от политической деятельности.

Давний соперник президента России Владимира Путина, Навальный обвинил президента, а также других государственных чиновников в обогащение с помощью коррупционных мер. Его попытка баллотироваться на президентских выборах 2018 года только обострила его отношения с Кремлем.

Несколько месяцев назад Навальный и его соратники были внесены российскими властями в госреестр экстремистов и террористов.