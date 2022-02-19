США назвали новые обвинения против Навального «сомнительными»

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что он «обеспокоен новыми сомнительными обвинениями» против лидера российской оппозиции Алексея Навального, который во вторник предстал перед судом в исправительной колонии под Москвой.
Навального обвиняют в растрате и неуважении к суду. Если его признают виновным, ему может грозить до 15 лет лишения свободы.
Навального обвиняют в растрате и неуважении к суду. Если его признают виновным, ему может грозить до 15 лет лишения свободы.
Кремлевский критик был арестован в январе 2021 года и осужден за нарушение условно-досрочного освобождения, проведя несколько месяцев в Германии, восстанавливаясь после отравления. Он был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы.
На новом судебном процессе российские следователи говорят, что Навальный присвоил деньги, пожертвованные его антикоррупционной политической организации ФБК (Фонд борьбы с коррупцией). Неуважение к суду связано с тем, что Навальный якобы оскорбил судью во время предыдущего судебного процесса.
На новом судебном процессе российские следователи говорят, что Навальный присвоил деньги, пожертвованные его антикоррупционной политической организации ФБК (Фонд борьбы с коррупцией). Неуважение к суду связано с тем, что Навальный якобы оскорбил судью во время предыдущего судебного процесса.
Навальный категорически отрицает обвинения и называет их политически мотивированными.
Союзники Навального, а также его адвокат Ольга Михайлова считают преследование оппозиционера незаконным, заявляя, что оно носит ярко выраженный политический характер и направлено на его дискредитацию и отстранение от политической деятельности.
Давний соперник президента России Владимира Путина, Навальный обвинил президента, а также других государственных чиновников в обогащение с помощью коррупционных мер. Его попытка баллотироваться на президентских выборах 2018 года только обострила его отношения с Кремлем.
Несколько месяцев назад Навальный и его соратники были внесены российскими властями в госреестр экстремистов и террористов.
Давний соперник президента России Владимира Путина, Навальный обвинил президента, а также других государственных чиновников в обогащение с помощью коррупционных мер. Его попытка баллотироваться на президентских выборах 2018 года только обострила его отношения с Кремлем.
Несколько месяцев назад Навальный и его соратники были внесены российскими властями в госреестр экстремистов и террористов.
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