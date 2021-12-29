США настаивают на эмбарго на поставки оружия в Мьянму

07:36 29 Декабрь Киев, Украина

28 декабря Соединенные Штаты возобновили призывы к введению эмбарго на поставки оружия хунте Мьянмы после кровавой расправы в канун Рождества, в ходе которой, по заявлению организации "Спасите детей", двое сотрудников группы были убиты.

Энтони Блинкен. «Нападения на ни в чем не повинных людей и гуманитарные организации недопустимы, и широко распространенные зверства вооруженных сил против народа Бирмы подчеркивают безотлагательность привлечения их членов к ответственности», - заявил госсекретарь США «Международное сообщество должно сделать конкретные шаги для предотвращения повторения преступлений в Бирме, в том числе путем прекращения продажи оружия и технологий двойного назначения военным», - сказал он в заявлении.

Боевики против хунты заявили, что они нашли более 30 обгоревших тел, в том числе женщин и детей, на шоссе в штате Кая.



Во вторник организация «Спасите детей» подтвердила гибель двух сотрудников, пострадавших в результате инцидента.



По данным местной наблюдательной группы, в Мьянме царит хаос после февральского переворота против избранного правительства: более 1300 человек были убиты в результате разгона сил безопасности.



Соединенные Штаты ввели серию санкций в отношении лидеров государственного переворота и, как и другие западные страны, уже давно ограничивают вооружение вооруженных сил Мьянмы, которые обвиняются в преступлениях против человечности в связи с жестокой кампанией против меньшинства рохинджа.



В июне Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за предотвращение поставок оружия в Мьянму, но эта мера была символической, поскольку не была принята более влиятельным Советом Безопасности.



Китай и Россия, обладающие правом вето в Совете Безопасности, а также соседняя Индия являются основными поставщиками оружия в Мьянму.