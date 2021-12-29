США настаивают на эмбарго на поставки оружия в Мьянму

28 декабря Соединенные Штаты возобновили призывы к введению эмбарго на поставки оружия хунте Мьянмы после кровавой расправы в канун Рождества, в ходе которой, по заявлению организации "Спасите детей", двое сотрудников группы были убиты.
Боевики против хунты заявили, что они нашли более 30 обгоревших тел, в том числе женщин и детей, на шоссе в штате Кая.
Во вторник организация «Спасите детей» подтвердила гибель двух сотрудников, пострадавших в результате инцидента.
По данным местной наблюдательной группы, в Мьянме царит хаос после февральского переворота против избранного правительства: более 1300 человек были убиты в результате разгона сил безопасности.
Соединенные Штаты ввели серию санкций в отношении лидеров государственного переворота и, как и другие западные страны, уже давно ограничивают вооружение вооруженных сил Мьянмы, которые обвиняются в преступлениях против человечности в связи с жестокой кампанией против меньшинства рохинджа.
В июне Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за предотвращение поставок оружия в Мьянму, но эта мера была символической, поскольку не была принята более влиятельным Советом Безопасности.
Китай и Россия, обладающие правом вето в Совете Безопасности, а также соседняя Индия являются основными поставщиками оружия в Мьянму.
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