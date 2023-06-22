США направляют корабль через Тайваньский пролив после визита Блинкена в Китай

После визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай, ВМС Соединенных Штатов приняли решение направить корабль береговой охраны через Тайваньский пролив.
В соответствии с заявлением 7-го флота США, ответственного за западную часть Тихого океана и восточную часть Индийского океана, данное действие направлено на поддержание свободы судоходства и полетов в регионе, и является стандартной практикой.
Тайваньский пролив, который разделяет Китай и Тайвань, продолжает быть источником напряжения в регионе, поскольку Китай продолжает оказывать политическое и военное давление на Тайвань с целью установления своего суверенитета над островом.
Корабль береговой охраны США совершил транзит через Тайваньский пролив во вторник, преодолевая международные воды согласно принципам международного права, гарантирующим свободу судоходства.
В заявлении 7-го флота США подчеркивается, что такие проходы демонстрируют приверженность Соединенных Штатов свободе и открытости Индо-Тихоокеанского региона. Вооруженные силы США регулярно выполняют операции в соответствии с международным правом, покрывая различные регионы мира.
Ни Китай, ни Тайвань пока не прокомментировали данную миссию, которая произошла на следующий день после завершения визита госсекретаря Блинкена в Пекин. В ходе этого визита две страны выразили намерение стабилизировать свои отношения и предотвратить возникновение вооруженного конфликта.
Стоит отметить, что военные корабли США и их союзников регулярно проходят через Тайваньский пролив в рамках операций по обеспечению свободы судоходства, что вызывает недовольство и протесты со стороны Китая, рассматривающего такие действия как провокации.
В свою очередь, Вооруженные силы Тайваня сообщают о почти ежедневных военных маневрах Китая вблизи острова, как в воздушном, так и в морском пространстве. Китайские военные самолеты все чаще пересекают срединную линию пролива, которая является неофициальной границей между двумя странами.
В соответствии с заявлением 7-го флота США, ответственного за западную часть Тихого океана и восточную часть Индийского океана, данное действие направлено на поддержание свободы судоходства и полетов в регионе, и является стандартной практикой.
Тайваньский пролив, который разделяет Китай и Тайвань, продолжает быть источником напряжения в регионе, поскольку Китай продолжает оказывать политическое и военное давление на Тайвань с целью установления своего суверенитета над островом.
Корабль береговой охраны США совершил транзит через Тайваньский пролив во вторник, преодолевая международные воды согласно принципам международного права, гарантирующим свободу судоходства.
В заявлении 7-го флота США подчеркивается, что такие проходы демонстрируют приверженность Соединенных Штатов свободе и открытости Индо-Тихоокеанского региона. Вооруженные силы США регулярно выполняют операции в соответствии с международным правом, покрывая различные регионы мира.
Ни Китай, ни Тайвань пока не прокомментировали данную миссию, которая произошла на следующий день после завершения визита госсекретаря Блинкена в Пекин. В ходе этого визита две страны выразили намерение стабилизировать свои отношения и предотвратить возникновение вооруженного конфликта.
Стоит отметить, что военные корабли США и их союзников регулярно проходят через Тайваньский пролив в рамках операций по обеспечению свободы судоходства, что вызывает недовольство и протесты со стороны Китая, рассматривающего такие действия как провокации.
В свою очередь, Вооруженные силы Тайваня сообщают о почти ежедневных военных маневрах Китая вблизи острова, как в воздушном, так и в морском пространстве. Китайские военные самолеты все чаще пересекают срединную линию пролива, которая является неофициальной границей между двумя странами.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии