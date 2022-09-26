США направит Украине 457,5 млн долларов помощи в сфере гражданской безопасности

18:33 26 сентября Киев, Украина

Америка предоставит Украине 457,5 миллионов долларов помощи в сфере гражданской безопасности.


Об этом заявил государственный секретарь Энтони Блинкен в понедельник.

Эта поддержка призвана помочь украинским правоохранительным органам и органам уголовного правосудия.
 
"Соединенные Штаты предоставят дополнительно 457,5 млн долларов США на помощь в сфере гражданской безопасности для спасения жизней и укрепления потенциала украинских правоохранительных органов и системы уголовного правосудия. Мы разделяем их преданность демократической, независимой и суверенной Украине", - написал Блинкен в Twitter.