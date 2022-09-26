США направит Украине 457,5 млн долларов помощи в сфере гражданской безопасности

18:33 26 сентября Киев, Украина

Америка предоставит Украине 457,5 миллионов долларов помощи в сфере гражданской безопасности.



Об этом заявил государственный секретарь Энтони Блинкен в понедельник.



Эта поддержка призвана помочь украинским правоохранительным органам и органам уголовного правосудия.