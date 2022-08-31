США нанесли авиаудары по целям в Сирии

07:58 26 августа Киев, Украина

Соединенные Штаты нанесли авиационные удары по связанным с Ираном целям в Сирии.

 
Об этом сообщил президент США Джо Байден в письме к спикеру Палаты представителей США Нэнси Пэлоси, пишет Reuters.

Удары были совершены во вторник. По словам Байдена, это было для защиты американского персонала и срыва серии атак против Штатов и их партнеров.

Байден сказал, что приказал нанести удары "в соответствии с моей обязанностью защищать граждан Соединенных Штатов как дома, так и за рубежом, а также в интересах национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов".