США нанесли авиаудары по целям в Сирии

Соединенные Штаты нанесли авиационные удары по связанным с Ираном целям в Сирии.
Об этом сообщил президент США Джо Байден в письме к спикеру Палаты представителей США Нэнси Пэлоси, пишет Reuters.
Удары были совершены во вторник. По словам Байдена, это было для защиты американского персонала и срыва серии атак против Штатов и их партнеров.
Байден сказал, что приказал нанести удары "в соответствии с моей обязанностью защищать граждан Соединенных Штатов как дома, так и за рубежом, а также в интересах национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов".
Удары были совершены во вторник. По словам Байдена, это было для защиты американского персонала и срыва серии атак против Штатов и их партнеров.
Байден сказал, что приказал нанести удары "в соответствии с моей обязанностью защищать граждан Соединенных Штатов как дома, так и за рубежом, а также в интересах национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов".
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