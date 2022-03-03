США намерены усилить борьбу с коррупцией во всем мире

Глава США Джо Байден подписал меморандум, который официально устанавливает борьбу с коррупцией ключевой задачей нацбезопасности США. Правительству было поручено подготовить доклад о возможных шагах для ужесточения борьбы с коррупцией.
Об этом сообщил представитель администрации Байдена, 3 июня.
Он уточнил, что меморандум предусматривает международное партнерство по противодействию финансированию коррупции и по привлечению к ответственности за нее.
Также он сообщил, что власти США изучают влияние криптовалюты как средства незаконного финансирования. В связи с этим прорабатывается усовершенствование законодательства в отношении незаконного финансирования с учетом криптовалют.
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