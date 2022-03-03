США намерены усилить борьбу с коррупцией во всем мире

18:40 03 Июнь Киев, Украина

Глава США Джо Байден подписал меморандум, который официально устанавливает борьбу с коррупцией ключевой задачей нацбезопасности США. Правительству было поручено подготовить доклад о возможных шагах для ужесточения борьбы с коррупцией.

Об этом сообщил представитель администрации Байдена, 3 июня.

"Президент заявлял о приверженности этой борьбе в ходе предвыборной кампании. Правительству поручено провести обзор и представить президенту доклад, рекомендации в течение 200 дней о том, как правительство и его партнеры могут усилить, координировать шаги для ужесточения борьбы с коррупцией". - сказал чиновник.

Он уточнил, что меморандум предусматривает международное партнерство по противодействию финансированию коррупции и по привлечению к ответственности за нее.

"Данного широкого подхода в борьбе с коррупцией придерживается каждое ведомство США. Мы уверены, что реализация меморандума приведет к новым решительным мерам в борьбе с коррупцией в мире", - добавил представитель администрации.

Также он сообщил, что власти США изучают влияние криптовалюты как средства незаконного финансирования. В связи с этим прорабатывается усовершенствование законодательства в отношении незаконного финансирования с учетом криптовалют.