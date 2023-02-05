США намерены разместить в Японии крылатые ракеты Tomahawk

11:11 05 февраля Киев, Украина

Власти США запросили у Японии разрешение на размещение на ее территории собственных ракет Tomahawk для обеспечения баланса сил Японии с Китаем. Ракеты планируют разместить на первой цепи островов, туда также входит и Японский архипелаг, сообщает The Sankei Shimbun.

Что касается типа ракет, то в сообщении упоминались гиперзвуковое оружие большой дальности LRHW, разрабатываемое в США, и крылатая ракета наземного базирования Tomahawk.

Местоположение ракет еще неизвестно. Однако представитель японского правительства заявил, что это может быть остров Кюсю и другие места. Кроме того, рассматривается метод ротационного патрулирования Индо-Тихоокеанского региона.

Ранее сообщалось, что четыре китайских корабля вошли в территориальные воды Японии.

До этого китайские корабли уже нарушали территориальные воды Японии. Это произошло 12 января.