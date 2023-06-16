США намерены передать Украине $37 млн помощи для кибербезопасности

19:06 05 июня Киев, Украина

Современная война ведется не только на поле боя. Большое значение для армии имеют кибервойска. В условиях российской агрессии Украина остается на первом месте в мире по количеству кибератак против нее. Большую помощь нашей стране в борьбе с такими атаками оказывают США.

Недавно мы сообщали, что США направили в Украину специалистов по борьбе с хакерами рф. Кроме того, власти США намерены передать Украине дополнительные 37 миллионов долларов помощи для кибербезопасности. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

Отмечается, что планы новой помощи обсудили на ежегодном заседании Кибердиалога Украина - США в Таллине 1 июня. Американская делегация также подтвердила готовность к поддержке киберзащиты Украины.

"В рамках этой поддержки Соединенные Штаты работают с Конгрессом о предоставлении Украине дополнительно 37 миллионов долларов на киберпомощь, что доведет общую сумму до 82 миллионов долларов с февраля 2022 года и более 120 миллионов долларов - с 2016 года", - говорится в сообщении.

По данным Госдепа, эта помощь позволила Украине сдерживать киберинциденты и угрозы, а также поддержала защиту критически важных сетей и цифровой инфраструктуры.