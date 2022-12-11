США намерены на постоянной основе разместить в Латвии авиацию и артиллерию

08:59 10 декабря Киев, Украина

США утвердили планы по усилению своего военного присутствия в странах Балтии. Решение предполагает, что американские солдаты и военная техника будут переброшены в Латвию на ротационной основе, сообщило накануне Минобороны страны.

Так, в ближайшие годы США обеспечат наличие ротационных частей как на военных базах в Адажи, так и на Лиелварде, что внесет значительный вклад в сдерживание и оборону, а также улучшит оперативную совместимость между латвийскими и американскими Вооруженными силами.

Первоначально США планируют разместить в Латвии артиллерийские и авиационные подразделения, что соответствует потребностям обороноспособности армии этой страны.

"Когда наши заокеанские партнеры говорят об обороне стран Балтии, они не шутят. Правительство США понимает, что сдерживание основано на сильном присутствии и сотрудничестве", – заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

Он также отметил, что союзники всегда поддерживали независимость стран Балтии, и "сегодня, оценивая геополитические риски, убедительно демонстрируют, что они будут продолжать это делать".

Министр добавил, что переговоры на саммите НАТО в Мадриде, а также индивидуальные встречи с главой Пентагона США Ллойдом Остином были плодотворными.

Ранее на этой неделе стало известно, что США усилят свое военное присутствие в Эстонии, Литве и Латвии.

Как уже сообщалось, Вашингтон одобрил развертывание дополнительных войск в Восточной Европе в начале февраля.

А недавно президент США Джо Байден заявил, что дополнительные войска США надолго прибыли в Европу.