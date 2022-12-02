США наложило санкции на трех северокорейских чиновников

Минфин Соединённых Штатов расширил список санкций против КНДР после ракетных испытаний.
Санкции были введены после серии ракетных пусков КНДР, включая запуск межконтинентальной баллистической ракеты 18 ноября. Это был восьмой запуск межконтинентальной баллистической ракеты в этом году.
Представители США неоднократно осуждали запуски ракет Северной Кореей как нарушение резолюций Совета Безопасности ООН и угрозу международному миру и стабильности.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил в субботу, что его страна стремится иметь "мощную" ядерную силу, повысив десятки военнослужащих, участвовавших в недавнем запуске новой баллистической ракеты.
Последний раунд санкций США в октябре был направлен против двух зарегистрированных в Сингапуре компаний и зарегистрированной на Маршалловых островах фирмы, которые, по мнению Вашингтона, поддерживают вооруженные программы Пхеньяна и его вооруженные силы.
В мае США наложили санкции на два банка из РФ из-за ракетных запусков Северной Кореи.
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