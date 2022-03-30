10:51 05 ноября Киев, Украина

Виктория Спарц уроженка города Носовка Черниговской области, одержала победу на выборах в Палату представителей Конгресса США от 5-го округа штата Индиана Республиканской партии.



Главным лозунгом ее выборной кампании был "Остановим социализм!", о всех недостатках которого она знает из собственного жизненного опыта.





На ее официальном сайте говорится, что Спартц – бизнес-леди, бухгалтер, бывший аудитор компании "большой четверки", фермер, сенатор штата Индиана (с 2017 года) и мать двух дочерей. Она "родилась в Украине, оккупированной Советским Союзом", в 2000 году эмигрировала в Соединенные Штаты, пустила корни в Индиане, создала семью, открыла бизнес и потом посвятила себя государственной службе.