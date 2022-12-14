США на авиабазе Греции разместили БПЛА MQ-9 Reaper

11:17 14 декабря Киев, Украина

Штаты расположили ударно-разведывательные беспилотники MQ-9 Reaper на расположенной на востоке Греции авиабазе Ларисса после ее модернизации. Об этом накануне сообщило издание Defense News.

"Авиабаза Ларисса – это стратегическое место, позволяющее MQ-9 легко поддерживать как восточный, так и южный фланг НАТО. Развертывание БПЛА имеет сдерживающий эффект и помогает избегать конфликта с россией", – заявил представитель штаба ВВС США в Европе и Африке.

Официальные лица не стали называть количество MQ-9 на базе, но по данным местных СМИ, речь может идти о восьми аппаратах.



Размещение дронов стало возможным благодаря поправкам, внесенным в соглашение США и Греции от 1990 года о взаимном оборонном сотрудничестве. Обновленное в 2021 году соглашение разрешает США использовать в Греции базы Ларисса и Стефановикейо для различных целей, включая помощь в морском патрулировании и воздушной разведке, переброска грузов по воздуху и заправка топливом.