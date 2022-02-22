США: мужчина открыл огонь по посторонним людям, погибли восемь человек

20:42 26 Май Киев, Украина

В США, в штате Калифорния сегодня по неизвестным причинам мужчина устроил массовую стрельбу, жертвами которой стали 8 человек.
 
Об этом пишет Los Angeles Times со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Источники сообщили, что подозреваемый поджег свой дом, затем поехал на собрание профсоюза Valley Transportation Authority и начал стрелять, отмечает издание.

По утверждению властей, подозреваемый в стрельбе мертв. Причина его смерти не уточняется.

Некоторые очевидцы утверждают, что стрелком был 50-летний мужчина, который, как полагают, покончил с собой после массового расстрела.