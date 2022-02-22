США: мужчина открыл огонь по посторонним людям, погибли восемь человек

В США, в штате Калифорния сегодня по неизвестным причинам мужчина устроил массовую стрельбу, жертвами которой стали 8 человек.
Об этом пишет Los Angeles Times со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Источники сообщили, что подозреваемый поджег свой дом, затем поехал на собрание профсоюза Valley Transportation Authority и начал стрелять, отмечает издание.
По утверждению властей, подозреваемый в стрельбе мертв. Причина его смерти не уточняется.
Некоторые очевидцы утверждают, что стрелком был 50-летний мужчина, который, как полагают, покончил с собой после массового расстрела.
Источники сообщили, что подозреваемый поджег свой дом, затем поехал на собрание профсоюза Valley Transportation Authority и начал стрелять, отмечает издание.
По утверждению властей, подозреваемый в стрельбе мертв. Причина его смерти не уточняется.
Некоторые очевидцы утверждают, что стрелком был 50-летний мужчина, который, как полагают, покончил с собой после массового расстрела.
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