США: мужчина открыл огонь по посторонним людям, погибли восемь человек

20:42 26 Май Киев, Украина

США , в штате Калифорния сегодня по неизвестным причинам мужчина устроил массовую стрельбу, жертвами которой стали 8 человек.

Об этом пишет Los Angeles Times со ссылкой на источники в правоохранительных органах.



Источники сообщили, что подозреваемый поджег свой дом, затем поехал на собрание профсоюза Valley Transportation Authority и начал стрелять, отмечает издание.



По утверждению властей, подозреваемый в стрельбе мертв. Причина его смерти не уточняется.



Некоторые очевидцы утверждают, что стрелком был 50-летний мужчина, который, как полагают, покончил с собой после массового расстрела.