США мониторят встречу рф и КНДР и грозят санкциями в случае передачи оружия

США следят за предстоящей встречей лидеров КНДР Ким Чен Ына и россии владимира путина и предупреждают об возможных новых санкциях против обеих стран, в случае если Северная Корея передаст оружие рф.
Об этом заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.
Об этом заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.
Он подчеркнул, что Соединенные Штаты будут тщательно следить за результатами предстоящей встречи между путиным и Кимом, которая запланирована на ближайшее время. Миллер также предупредил, что американская сторона сохранит давление санкций как в отношении КНДР, так и в отношении россии, и при необходимости введет новые ограничения.
По его мнению, переговоры между россией и КНДР по вопросам оружия свидетельствуют о том, что санкции и меры экспортного контроля, предпринимаемые США, имеют эффективность и важность.
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