США мониторят встречу рф и КНДР и грозят санкциями в случае передачи оружия

09:34 12 сентября Киев, Украина





Об этом заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер. США следят за предстоящей встречей лидеров КНДР Ким Чен Ына и россии владимира путина и предупреждают об возможных новых санкциях против обеих стран, в случае если Северная Корея передаст оружие рф.Об этом заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

"Я напоминаю обеим странам, что передача оружия из Северной Кореи в россию будет нарушением нескольких резолюций Совета Безопасности ООН", - отметил Миллер.



Он подчеркнул, что Соединенные Штаты будут тщательно следить за результатами предстоящей встречи между путиным и Кимом, которая запланирована на ближайшее время. Миллер также предупредил, что американская сторона сохранит давление санкций как в отношении КНДР, так и в отношении россии, и при необходимости введет новые ограничения.



По его мнению, переговоры между россией и КНДР по вопросам оружия свидетельствуют о том, что санкции и меры экспортного контроля, предпринимаемые США, имеют эффективность и важность.