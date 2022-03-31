США могут вывести на рынок 180 млн баррелей нефти из стратегических резервов

18:17 31 марта Киев, Украина

Руководство США готовится использовать стратегические резервы, чтобы сбить цены на нефть и бензин, который за последний год подорожал в стране в 1,5 раза.

Об этом говорится в заявлении Белого дома.

После вторжения России в Украину цены на нефть подскочили до 14-летнего максимума (Brent в начале марта стоила более $139 за баррель). Цены на бензин в США выросли до рекордных уровней.



Администрация намерена выводить на рынок 1 млн баррелей в сутки в течение длительного времени, сообщают западные СМИ со ссылкой на ее представителей. Этот срок может составить до 180 дней, пишет агентство Bloomberg, которому об этом рассказали знакомые с планом люди.



Объем выпуска может составить до 180 млн баррелей в течение несколько месяцев, рассказали Reuters четыре источника в США. Reuters также сообщает, что другие страны – члены Международного энергетического агентства намерены поддержать усилия США. В пятницу их представители планируют обсудить, в каких объемах они могут использовать нефть из своих резервов.



Стратегические резервы США были созданы после того, как в 1973 г. арабские страны ввели эмбарго на экспорт нефти в ряд западных стран. Сейчас, по данным Управления энергетической информации минэнерго США, они оставляют около 570 млн баррелей.



«Если весь объем будет взят из резервов США, это будет крупнейшая такая операция, и она позволит несколько смягчить нехватку предложения», – говорится в отчете ING. Правда, она приведет к тому, что размер резервов сократится до самого низкого уровня с 1980-х гг. Но США, скорее всего, будут призывать к скоординированным действиям, чтобы такой шаг оказал более существенное влияние на рынок, считают в ING.



Официальное заявление Байдена ожидается сегодня во второй половине дня.



Дневное потребление нефти в США – около 20 млн баррелей. Вашингтон ввел эмбарго на импорт нефти, нефтепродуктов, газа и угля из России, дав компаниям 45 дней на выход из договоров. В 2021 г. на Россию пришлось 8% импорта нефти и нефтепродуктов в США, который составлял 8,5 млн баррелей в сутки.



Чтобы сдержать рост цен на нефть и топливо, США в ноябре взяли из стратегических резервов 50 млн баррелей нефти, а в начале марта – еще 30 млн. Это не особо помогло котировкам, но сегодня, после появления сообщений о новом, более масштабном плане, цены снижались более чем на 5%. К 17.00 мск Brent дешевела на 4,2% до $108,6, американская WTI – на 3,7% до $103,85 за баррель.



По оценке МЭА, с апреля мировой рынок может лишиться около 3 млн баррелей российской нефти в сутки, это примерно 3% мирового потребления.