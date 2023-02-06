США могут ввести пошлину в 200% на импорт металла из рф

19:15 06 февраля Киев, Украина

США готовятся ввести 200% пошлину на алюминий российского производства уже на этой неделе, чтобы оказать давление на Москву в связи с приближением годовщины вторжения в Украину.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.



Такие высокие тарифы фактически остановят поставки российского алюминия в США, указывает агентство. Окончательное решение еще не принято, президент Джо Байден еще не дал официального разрешения на это действие, отмечает собеседники издания. Белый дом беспокоится, что ограничение поставок нанесет ущерб аэрокосмической и автомобильной отраслям.



Власти США рассматривают введение пошлин на импорт алюминия уже несколько месяцев. Единственный производитель алюминия в россии — «Русал», принадлежащий холдингу EN+, который основал олигарх Олег Дерипаска. «Русал» — вторая в мире компания по производству алюминия, при этом для США импорт этого металла из россии традиционно составляет 10% от общей доли поставок.



Однако в октябре импорт алюминия из россии в США упал до чуть более 3%. Тогда Bloomberg сообщал, что Белый дом обдумывает полный запрет на импорт российского металла. Новость обеспокоила американских импортеров, которые решили постепенно отказываться от российского алюминия. При этом в целом поставки металла в Штаты вырос до 11,6 тысяч тонн в ноябре и почти до 11 тысяч тонн в декабре, отмечает агентство.



Спрос на российский металл в США постепенно снижался еще и из-за того, что алюминиевые компании из Европы переносили производство на территорию Штатов, насыщая рынок металлом местного производства, отметили аналитики Промсвязьбанка.



США уже вводили санкции против EN+ и «Русала» в 2018 году, в том же году под ограничения попал и сам Дерипаска. Однако позже Минфин США отменил решение о санкциях против компаний из-за после того, как Дерипаска согласился на реструктуризацию управления этими активами.



Если США ограничат импорт алюминия, россия может перенаправить его экспорт в Китай, пишет Bloomberg. Раньше Москва также перенаправила экспорт нефти, однако страны Азии, преимущественно Китай, Индия и Турция, закупают ее с существенным дисконтом.



В январе нефтегазовые доходы россии упали на 46% год к году, а общие доходы обвалились на 35%, сообщил Минфин. В результате дефицит бюджета за первый месяц 2023 года составил 1,7 трлн рублей.