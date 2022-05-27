США конфисковали 100 тысяч тонн нефти с судна рф

09:02 27 мая Киев, Украина

США конфисковали иранскую нефть, хранившуюся на российском судне вблизи греческого острова Еввия в Эгейском море.

 
Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что Соединенные Штаты конфисковали иранскую нефть, хранившуюся на российском корабле вблизи Греции, и отправят груз в Соединенные Штаты на борту другого судна.

О конфискации сообщает также AP. По данным агентства, после судебного решения о нарушении санкций, нефть из танкера перегружается в емкости порта Каристос на острове Эввия в Эгейском море.

Танкер Lana перевозил более 100 тыс. тонн иранской нефти, чем нарушил введенные против Ирана санкции США и ЕС. Ранее танкер назывался Pegas, теперь же носит имя Lana. Обслуживал его экипаж из 19 россиян.

Представитель министерства юстиции США отказался комментировать изъятие нефти.