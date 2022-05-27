США конфисковали 100 тысяч тонн нефти с судна рф

США конфисковали иранскую нефть, хранившуюся на российском судне вблизи греческого острова Еввия в Эгейском море.
Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники.
Отмечается, что Соединенные Штаты конфисковали иранскую нефть, хранившуюся на российском корабле вблизи Греции, и отправят груз в Соединенные Штаты на борту другого судна.
О конфискации сообщает также AP. По данным агентства, после судебного решения о нарушении санкций, нефть из танкера перегружается в емкости порта Каристос на острове Эввия в Эгейском море.
Танкер Lana перевозил более 100 тыс. тонн иранской нефти, чем нарушил введенные против Ирана санкции США и ЕС. Ранее танкер назывался Pegas, теперь же носит имя Lana. Обслуживал его экипаж из 19 россиян.
Представитель министерства юстиции США отказался комментировать изъятие нефти.
Отмечается, что Соединенные Штаты конфисковали иранскую нефть, хранившуюся на российском корабле вблизи Греции, и отправят груз в Соединенные Штаты на борту другого судна.
О конфискации сообщает также AP. По данным агентства, после судебного решения о нарушении санкций, нефть из танкера перегружается в емкости порта Каристос на острове Эввия в Эгейском море.
Танкер Lana перевозил более 100 тыс. тонн иранской нефти, чем нарушил введенные против Ирана санкции США и ЕС. Ранее танкер назывался Pegas, теперь же носит имя Lana. Обслуживал его экипаж из 19 россиян.
Представитель министерства юстиции США отказался комментировать изъятие нефти.
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