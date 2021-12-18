США, Канада, ЕС и Британия осудили действия беларусского режима

19:50 02 Декабрь Киев, Украина

Соединенные Штаты Америки, Канада, Евросоюз и Великобритания сделали совместное заявление, призвав режим Лукашенко прекратить репрессии и нелегальную миграцию в ЕС.

Текст заявления обнародован в четверг на официальном сайте Государственного департамента США

«Мы в очередной раз требуем от режима Лукашенко немедленно и полностью прекратить организацию нелегальной миграции через границы с ЕС»,- говорится в документе.

При этом отмечается, что все, кто способствуют незаконному пересечению внешних границ ЕС – в Беларуси или за ее пределами – понесет наказание.



Кроме того, западные государства подчеркнули необходимость освобождения всех людей, которых посадил в тюрьму режим Лукашенко из-за их стремления сказать правду о том, что происходит в стране.

«Мы призываем режим без всяких условий и промедлений освободить почти 900 политических заключенных, прекратить свою кампанию репрессий, выполнить рекомендации независимой экспертной миссии Московского механизма ОБСЕ и предпринять реальные шаги для решения вопросов, поднятых в рамках Венского механизма ОБСЕ», - говорится в документе.

В заявлении также подчеркивается, что режим Лукашенко «должен немедленно начать всесторонний и настоящий политический диалог с представителями демократической оппозиции и гражданского общества при содействии ОБСЕ». В конечном счете это должно привести к новым свободным и честным президентским выборам под международным наблюдением.



Как сообщалось, в четверг США и ЕС объявили о введении новых санкций против режима в Беларуси, который проводит репрессии в стране, а также способствует созданию миграционного кризиса на границах с ЕС.