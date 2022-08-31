США и Тайвань договорились начать торговые переговоры в рамках новой инициативы

14:17 18 августа Киев, Украина

Вашингтон и Тайбэй обнародовали американо-тайваньскую инициативу по торговле, уже осенью они начнут официальные переговоры о торговых отношениях.

«Мы планируем придерживаться амбициозного графика для достижения высоких стандартов обязательств и значимых результатов, охватывающих одиннадцать торговых областей в переговорном мандате», — заявила заместитель торгового представителя США Сара Бьянки.

Американо-тайваньская инициатива по торговле была обнародована Вашингтоном и Тайбэем в июне нынешнего года.



Она предусматривает предметные переговоры по 11 вопросам: увеличение объемов торговли, нормы регулирования, сельское хозяйство, борьба с коррупцией, поддержка малого и среднего бизнеса, цифровая торговля, права трудящихся, защита окружающей среды, стандартизация, государственные предприятия и нерыночные методы и правила.



Наблюдатели считают, что переговоры являются еще одним свидетельством усиления поддержки острова со стороны

Пекин считает Тайвань частью единого Китая и решительно противится любым формам официальных контактов других стран с Тайбэем. На фоне сообщения о готовящихся торговых переговорах между США и Тайванем МИД КНР высказался категорически против каких бы то ни было официальных соглашений, которые будут иметь последствия для суверенитета Китая.

Напомним, отношения между Китаем и США резко обострились из-за недавнего визита на Тайвань спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Это был визит самого высокопоставленного представителя США на мятежный китайский остров за последние четверть века. Пелоси занимает третье по значению место в политической иерархии США. После президента и вице-президента. Вскоре после этого Тайвань посетила делегация американских конгрессменов.



Пекин назвал происходящее провокацией и в качестве демонстрации силы провел крупнейшие за последние десятилетия военные учения с отработкой воздушной и морской блокады и симуляцией вооруженного захвата Тайваня. Китай добивается возвращения Тайваня под его полный контроль и угрожает в случае необходимости вернуть его силой. В то же время США дали обязательства защищать Тайвань.